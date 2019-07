L’innovazione sociale al centro della Conferenza della Cooperazione

Lavoro, territori e cittadinanza attiva come ingredienti dell’innovazione sociale saranno al centro della Conferenza della Cooperazione in programma il 5 luglio 2019 a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna.

Dopo una prima sessione finalizzata a delineare i confini di un tema così complesso e multi sfaccettato, saranno presentate alcune buone pratiche che evidenziano il ruolo della cooperazione sia come promotrice di relazioni positive fra i bisogni crescenti dei cittadini e delle trasformazioni in atto nella composizione della società, sia come interprete di soluzioni innovative che affrontano problemi latenti o emergenti. Alle ore 11 è prevista la presentazione dell’Osservatorio della cooperazione Emilia‐Romagna a cura di Guido Caselli, direttore Centro Studi Unioncamere.

Cooperative di comunità, rigenerazione urbana, economia circolare sono solo alcuni degli argomenti su cui si aprirà la discussione nella successiva tavola rotonda che vedrà protagoniste le imprese. Ai lavori parteciperanno Palma Costi, assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma e Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna.