Fondo Energia, riaprono le domande

Una nuova finestra per accedere al Fondo Energia: sarà ancora possibile fare domanda dalle ore 10.00 del 13 giugno alle ore 16.00 del 26 luglio 2019. Saranno accolte le prime 60 domande ricevute. Il Fondo Energia è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, pensato per il sostegno di interventi di green economy. Il Fondo finanzia progetti attraverso la concessione di mutui di importo fino a 750.000 euro, per una durata massima di 96 mesi, a tasso zero per il 70% dell’importo ammesso, e a un tasso convenzionato non superiore all’Euribor 6 mesi +4,75% per il restante 30%. È finanziabile il 100% del progetto presentato.

I destinatari dei contributi sono imprese, in forma singola o associata, società d’area, soggetti gestori di aree produttive ed Esco per gli interventi ammissibili a favore delle imprese. I progetti agevolabili sono quelli volti a:

migliorare l’efficienza energetica e ridurre i gas climalteranti;

produrre energia da fonti rinnovabili, esclusivamente per autoconsumo, nonché gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il Fondo concede, inoltre, un contributo a fondo perduto per le spese tecniche sostenute per la diagnosi energetica, e/o lo studio di fattibilità, e/o la preparazione del progetto di investimento.

L’importo massimo del contributo non potrà superare il 12,5% della quota pubblica di finanziamento ammesso e sarà erogato dopo la rendicontazione finale del progetto.

Maggiori informazioni sul sito del Fondo Energia di Unifidi