Il futuro del commercio - Idee e prospettive per il rilancio del commercio in Emilia-Romagna

La situazione del commercio, le proposte per rilanciare il settore in Emilia-Romagna, la presentazione del bando regionale per la riqualificazione per gli esercizi commerciali e di somministrazione, saranno alcuni degli argomenti al centro dell'incontro organizzato nella sede della Regione Emilia-Romagna. L'obiettivo è discutere su come la qualità e la competitività del commercio al dettaglio si integrino con l’evoluzione degli ambiti urbani e degli stili di vita, e come le politiche pubbliche, anche con strumenti come l’Osservatorio Regionale del Commercio, possano riconoscere e sostenere innovazione e cambiamento, sia per gli esercizi in sede fissa che sulle aree pubbliche.