Progetto di promozione delle tecnologie 4.0 in Romania: invito a partecipare

La Camera di commercio italiana in Romania - Ccipr ha presentato un invito per l’acquisizione di manifestazioni di interesse (pdf, 282.0 KB) da parte di imprese dell'Emilia-Romagna che vogliono affacciarsi sul mercato rumeno promuovendo le tecnologie del comparto Industria 4.0. L'iniziativa, nell’ambito del progetto Promozione delle Tecnologie 4.0 in Romania, cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa Servizio attrattività e internazionalizzazione nell’ambito del Programma operativo 4 Internazionalizzazione del sistema produttivo, attività 4.1, è finalizzata a promuovere attività di internazionalizzazione a favore di aziende del territorio. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 4 aprile 2020.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici, tra i quali si annoverano quello di favorire opportunità di collaborazione nel campo dell’internazionalizzazione tra istituzioni e imprese; sostenere l’internazionalizzazione e lo sviluppo del sistema produttivo della regione e in particolare quello delle tecnologie del comparto Industria 4.0; favorire una maggiore conoscenza delle opportunità nel mercato rumeno.

L'invito è rivolto ad aziende di piccole, medie, grandi dimensioni, iscritte alla Camera di Commercio di una delle provincie dell'Emilia-Romagna, con almeno una sede operativa localizzata in regione, impegnate nella ricerca, sviluppo, commercializzazione di tecnologie 4.0 applicabili all’industria e all’agricoltura; i consorzi pubblici e privati presenti sul territorio regionale e impegnati nella creazione e sviluppo di tecnologie 4.0.

Le imprese che intendono partecipare al progetto devono compilare il modulo di adesione e restituirlo firmato inviandolo, insieme a una copia della visura camerale, all'indirizzo email della Segreteria generale Ccipr, specificando nell'oggetto la dicitura Manifestazione di interesse – Promozione della Tecnologia 4.0 in Romania. La documentazione deve essere inviata entro e non oltre il 4 aprile 2020. Il numero delle aziende selezionate partecipanti al progetto è pari a un minimo di 8 e un massimo di 12. Le manifestazioni di interesse pervenute con differenti modalità di trasmissione e incomplete non saranno prese in considerazione.