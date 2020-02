Al via il progetto Upgrading per le aziende interessate al mercato USA

Un percorso formativo integrato rivolto ad aziende esperte in azioni di internazionalizzazione e interessate a rafforzare la propria presenza nel mercato statunitense. ICE-Agenzia e Regione Emilia-Romagna presentano il progetto Upgrading - Emilia-Romagna in USA, attraverso il quale le imprese partecipanti potranno:

Migliorare le competenze aziendali fornendo informazioni aggiornate sul mercato USA

Impostare una corretta strategia di consolidamento sul mercato target con obiettivi e risorse chiari e una valutazione dei costi/benefici

Valutare con gli Uffici ICE in USA le azioni promozionali più adatte per promuovere contatti commerciali, individuare potenziali partner strategici e sviluppare il proprio business negli Stati Uniti.

Il progetto si svolgerà a Bologna a partire da maggio 2020. L’avviso di partecipazione sarà pubblicato a metà febbraio 2020. La presentazione del programma Upgrading: Emilia-Romagna in USA si terrà il 20 febbraio 2020 nella sede SACE di Bologna, in via Marco Emilio Lepido 182/2 alle ore 16.30. L'incontro sarà occasione per conoscere i dettagli del percorso integrato di formazione e assistenza rivolto alle imprese per il mercato USA. Per partecipare alla presentazione occorre compilare il modulo di adesione entro il 14 febbraio 2020.

Programma

Il percorso si articolerà in quattro fasi:

Planning: incontro di condivisione degli obiettivi strategici tra gli esperti del Progetto e il management aziendale per definire le esigenze specifiche dell'azienda. Training: Master Class di 8 incontri (non consecutivi) di formazione in aula con esperti ad alto profilo tecnico e specialistico. Laboratorio & Project Work: 50 ore di consulenza personalizzata per ciascuna azienda partecipante Implementation: servizio a cura della Rete USA degli Uffici ICE volto a fornire assistenza personalizzata alle aziende ed eventuale organizzazione di incontri d' affari negli Stati Uniti.

A chi è rivolto il progetto

Possono candidarsi ad Upgrading-Emilia Romagna in USA le aziende manifatturiere a carattere innovativo con sede in Emilia-Romagna che abbiano un fatturato minimo di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e un fatturato estero nel triennio (2016-2018) corrispondente al 20%. Tutti i requisiti di ammissibilità e le caratteristiche aziendali necessarie sono specificati nell'avviso di partecipazione di prossima pubblicazione.