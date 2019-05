Premio ER.Rsi Innovatori Responsabili, al via la quinta edizione

Torna il Premio ER.RSI Innovatori Responsabili, promosso dalla Regione Emilia-Romagna per valorizzare le attività produttive del territorio che attraverso le loro iniziative contribuiscono ad attuare gli obiettivi e i target indicati dall’ONU con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Candidature

Dal 21 maggio al 28 giugno 2019 è possibile presentare le candidature per partecipare alla quinta edizione del Premio, che promuove una visione integrata della sostenibilità valorizzando i progetti di imprese, associazioni, enti locali, e da quest’anno anche di professionisti, scuole e università. I soggetti interessati potranno candidare il loro progetto esclusivamente compilando il form online.

Riconoscimenti

Nell’edizione 2019 saranno assegnati due premi, il Premio ER.RSI Innovatori Responsabili ai primi classificati per ogni categoria e, in collaborazione con l’Assemblea regionale e la Commissione per la parità e per i diritti delle persone, il premio GED – Gender Equality and Diversity alla migliore pratica sul tema delle pari opportunità di genere. Sono inoltre previste menzioni speciali per i progetti che si sono particolarmente distinti per la loro originalità e coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Opportunità per i partecipanti

La Regione intende offrire la massima visibilità a tutti i progetti ammessi con un evento pubblico di premiazione, un video spot, un volume che verrà pubblicato on line sul sito E-R Imprese e diffuso negli eventi rivolti alle imprese e attraverso i canali informativi e promozionali della Regione. Inoltre, i partecipanti ammessi alla V edizione del Premio saranno inclusi nell’elenco degli Innovatori Responsabili dell’Emilia-Romagna.

A tutti i partecipanti ammessi alla V edizione del Premio Innovatori Responsabili 2019, indipendentemente dal risultato raggiunto, è riservata l’opportunità di presentare la domanda per accedere a un contributo a fondo perduto per ulteriori azioni da realizzare nel 2020, per un ammontare massimo di 5mila euro e pari al 70% della spesa ammissibile. La domanda potrà essere inoltrata dal 15 ottobre al 15 novembre 2019.

Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello imprese dal lunedì al venerdì 9,30 – 13,00 - tel. 8488002588 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario) o scrivere all'indirizzo e-mail dello Sportello Imprese.