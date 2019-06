Big Data, contributi alle associazioni

Al via dal 3 giugno fino al 21 giugno 2019, le domande per la manifestazione d’interesse in ambito Por Fesr rivolta alle associazioni costituite da università, organizzazioni ed enti di ricerca pubblici o privati che operano nel settore dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale, in cui la Regione Emilia-Romagna punta a diventare hub europeo di riferimento. In particolare, attraverso la delibera di Giunta regionale n. 750 del 13 maggio 2019 la Regione Emilia-Romagna intende finanziare l’avvio delle attività di un’associazione che dovrà supportare e favorire lo sviluppo di nuove infrastrutture di ricerca e innovazione nell’ambito del supercalcolo, dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale; realizzare sinergie e attivare reti a livello nazionale, europeo e internazionale; favorire il networking e supportare la nascita e lo sviluppo di iniziative nell’ambito dell’Alta Formazione e dello sviluppo delle risorse umane; supportare azioni di marketing del sistema dell’innovazione regionale.

Il contributo massimo erogabile è pari a 100.000 euro per il primo anno, 100.000 per il secondo e 100.000 per il terzo anno. La domanda di contributo deve essere compilata per via telematica, tramite l’applicazione web Sfinge 2020 fino al 21 giugno 2019.