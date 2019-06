Bando per la ricerca industriale, proroga al 31 luglio per le domande

Le imprese delle principali filiere produttive dei territori colpiti dal sisma del 2012 hanno più tempo per partecipare al Bando regionale a sostegno dell'attività di ricerca industriale. In base all' ordinanza n. 13 del 12 giugno 2019 (pdf, 518.5 KB) il termine per la presentazione delle domande viene prorogato fino alle ore 17 del 31 luglio 2019, per consentire una più ampia partecipazione da parte delle imprese. Si ricorda che le imprese devono essere insediate nei 30 comuni del cratere ristretto e non nella fascia più ampia dei comuni danneggiati. Il bando si basa su economie derivate dai bandi precedenti; pertanto la proroga è stata decisa con l’obiettivo di utilizzare con certezza tutte le risorse che lo Stato ha messo a disposizione per questa finalità.

Le spese ammissibili riguardano: