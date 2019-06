Bando per la promozione e l'animazione dei centri storici, nuova finestra

contributi regionali per la rivitalizzazione e il ripopolamento dei centri storici. Riapre infatti il termine per la presentazione delle domande del bando dalle ore 10 del 14 giugno 2019 alle ore 17 del 15 luglio 2019 . Riapre infatti il termine per la presentazione delle domande del bando Attività di promozione ed animazione dei centri storici, nei comuni colpiti dal sisma del 2012 : è possibile inviarle , esclusivamente per i Comuni che non hanno presentato domanda entro la finestra scaduta il 30 aprile 2019. Per i Comuni dell'Emilia-Romagna più colpiti dagli eventi sismici del 2012 è stata aperta una nuova finestra per chiedere i, esclusivamente per i Comuni che non hanno presentato domanda entro la finestra scaduta il 30 aprile 2019.

L'obiettivo del bando, approvato attraverso delibera di giunta regionale n. 295 del 25 febbraio 2019 (pdf, 673.3 KB) , è di preservare il senso di comunità e agevolare il ritorno a normali condizioni di vita sociale ed economica, valorizzando le eccellenze locali, migliorando il decoro urbano e animando vie e piazze cittadine.

Gli interventi ammissibili riguardano l’organizzazione di eventi e di manifestazioni di promozione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale locale, enogastronomico in grado di esercitare un richiamo all’esterno della località considerata; l’organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche, educative e workshop sul territorio; la progettazione, pianificazione e realizzazione di campagne di informazione e comunicazione mirate e finalizzate a promuovere le nuove iniziative anche attraverso campagne sui media e social; la realizzazione di materiale informativo, finalizzato alla promozione integrata dei beni/contenitori culturali e loro censimento, catalogazione e redazione di pubblicazioni; la creazione di nuove offerte turistiche, servizi culturali e artistici in genere; servizi per l’accoglienza dei visitatori, il miglioramento della fruizione del patrimonio locale attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative; creazione e implementazione di siti internet.

Le risorse disponibili per il bando ammontano a 1.000.000 di euro, suddivisi in 500.000 euro nel 2019 e 500.000 euro nel 2020. L’agevolazione prevista è concessa a fondo perduto fino a una misura massima dell’80%.

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione web Sfinge 2020.