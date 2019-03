Silicon Valley, due nuovi bandi regionali per le pmi dell'Emilia-Romagna

Al via due nuovi bandi per promuovere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del territorio regionale, attraverso l'incontro con potenziali investitori, partner e buyer dalla Silicon Valley. Il primo bando, dedicato ai servizi di incoming program, è aperto dal 4 marzo 2019 al 15 aprile 2019; il secondo bando, dedicato ai servizi di business match, è aperto dal 4 marzo 2019 al 9 maggio 2019.

Accesso ai servizi di Incoming Program dalla Silicon Valley in Emilia-Romagna

Con il bando Accesso ai servizi di Incoming Program dalla Silicon Valley in Emilia-Romagna, la Regione vuole agevolare la partecipazione a un percorso di Incoming Program dedicato alle pmi emiliano-romagnole. Il programma ha lo scopo di far incontrare a Bologna 10 investitori provenienti dalla Silicon Valley con un massimo di 30 imprese regionali, che avranno la possibilità di presentare la propria attività e il proprio prodotto.

L’Incoming Program avrà una durata indicativa di quattro giorni: due di attività preparatorie in vista del matching con gli investitori e due di presentazioni e incontri con investitori giunti in Emilia-Romagna dalla Silicon Valley. Al termine dell’Incoming Program e per i mesi successivi, le imprese beneficiarie verranno supportate nelle attività di follow-up.

Il bando è aperto dalle ore 10 del 4 marzo 2019 fino alle ore 13 del 15 aprile 2019. Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec di Aster.

Accesso ai servizi di Business Match in Silicon Valley 2019

La Regione Emilia-Romagna propone, per la seconda edizione, un percorso di Business Match in Silicon Valley dedicato a 8 piccole e medie imprese tecnologiche emiliano-romagnole. Il Business Match in Silicon Valley 2019 - 2a edizione ha lo scopo di far incontrare fino a 8 imprese dell’Emilia-Romagna con potenziali partner o buyer in Silicon Valley.

Il programma prevede diverse fasi operative, dalla formazione specifica fino a momenti di pitching, investor event e incontri B2B con possibili partner. Al termine del Business Match e per i mesi successivi, le imprese beneficiarie verranno supportate nelle attività di follow-up.

Il bando è aperto dalle ore 10 del 4 marzo 2019 fino alle ore 13 del 9 maggio 2019.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec di Aster.