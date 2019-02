Info Liberi professionisti, risorse per lo sviluppo della regione Il 5 marzo a Bologna in programma la presentazione del Rapporto Ervet e una tavola rotonda Tweet Tweet Le libere professioni in Emilia-Romagna: risorse per lo sviluppo della Regione è il titolo dell'incontro organizzato il 5 marzo 2019 nella sede della Regione a Bologna. Si tratta di un momento importante di confronto, frutto di un dialogo aperto e costruttivo avviato tra l’Istituzione regionale e le rappresentanze regionali delle libere professioni e che ha permesso di raggiungere significativi risultati in termini di policy. L'appuntamento prevede un'introduzione dell'assessore regionale alle Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma, Palma Costi, cui seguirà la presentazione del Rapporto di Ervet Occupazione indipendente e liberi professionisti in Emilia-Romagna. Il tema sarà al centro di una tavola rotonda, moderata da Morena Diazzi - Direttore generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa - che coinvolgerà esponenti del Comitato unitario professioni Emilia-Romagna, di Confprofessioni nazionale e regionale e dell'Università di Bologna. Le conclusioni sono affidate al presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Al termine dell’evento è prevista la sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Regione Emilia‑Romagna, Agenzia Regionale Lavoro, Comitato Unitario Professioni dell’Emilia-Romagna e Confprofessioni Emilia Romagna per la sperimentazione di sportelli di lavoro autonomo presso i servizi per il lavoro. Programma

