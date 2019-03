Info Giornata dell’economia solidale dell’Emilia-Romagna, due momenti di confronto Primo evento in programma il 22 marzo a Bologna. Forum il 30 marzo Tweet Tweet I protagonisti dell’economia solidale dell’Emilia Romagna si incontreranno a Bologna venerdì 22 marzo 2019. Nel corso della mattinata presso l’Aula Magna della Regione Emilia-Romagna gli addetti ai lavori e gli stakeholder si confronteranno sul percorso svolto finora in attuazione della Legge 19/2014 della Regione Emilia-Romagna sull’economia solidale. Nel pomeriggio, nella sala Tassinari a Palazzo d’Accursio si terrà una tavola rotonda aperta a tutte le realtà dell’economia solidale e alle organizzazioni della società civile. Sarà presente all’iniziativa anche Euclides André Mance, filosofo e teorico dell’economia solidale. Alla giornata del 22 farà seguito il Forum dell’Economia solidale del 30 marzo, organismo di rappresentanza previsto dalla Legge 19/2014. Per questioni organizzative è richiesta l'iscrizione online. Save the date - Giornata dell'economia solidale del 22 marzo 2019

Iscrizione alla Giornata dell'economia solidale

Domanda di accesso al Forum dell'economia solidale del 30 marzo 2019 Contenuti correlati Economia solidale Giornata dell’economia solidale dell’Emilia-Romagna Azioni sul documento Stampa