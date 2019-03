Fondo Energia e Fondo Microcredito, focus a Bologna

Il Comitato unitario delle professioni dell'Emilia-Romagna e gli Ordini e Collegi professionali, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, hanno organizzato un evento informativo per illustrare due importanti opportunità regionali di finanziamento, il Fondo Microcredito e il Fondo Energia. L'appuntamento è il 4 aprile 2019 al centro congressi del Cnr - Area della ricerca, in via Gobetti 101 a Bologna, dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Sarà l'occasione per presentare ai professionisti le agevolazioni e spiegare loro le modalità di presentazione delle domande. Parteciperà all'evento anche l'assessore regionale alle Attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma Palma Costi.

Le opportunità di finanziamento

Il Fondo Energia è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, pensato per il sostegno di interventi di green economy. Il Fondo finanzia progetti attraverso la concessione di mutui di importo fino a 750.000 euro, per una durata massima di 96 mesi, a tasso zero per il 70% dell’importo ammesso, e ad un tasso convenzionato non superiore all’EURIBOR 6 mesi +4,75% per il restante 30%.

Il Fondo di microcredito è uno strumento finanziario per chi vuole migliorare la propria attività avendo più liquidità, investire in innovazione, in beni e servizi o rinnovare l’organizzazione. Il Fondo offre la possibilità di ricevere fino a un massimo di 25.000 euro, senza interessi e con le sole spese di istruttoria e di garanzia del credito.

Programma dell'evento del 4 aprile 2019