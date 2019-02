Al via il bando Promozione export e internazionalizzazione intelligente 2019

Sostenere iniziative di promozione sui mercati esteri e interventi finalizzati ad accrescere le competenze manageriali in tema di internazionalizzazione. È l’obiettivo del nuovo bando Promozione export e internazionalizzazione intelligente 2019, promosso dalle Camere di commercio e dalla Regione Emilia-Romagna, che prevede contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie aziende del territorio. L’iniziativa sostiene in primo luogo le imprese che vogliono approcciare per la prima volta i mercati esteri o che già esportano ma in modo soltanto occasionale. I beneficiari devono avere un fatturato minimo di 300mila euro.

Spese ammissibili

Le imprese dovranno presentare un progetto finalizzato a supportarle e prepararle a presentarsi sui mercati internazionali (per un massimo di due Paesi), attraverso servizi di consulenza esterna. I progetti avranno inizio a partire dall’1 gennaio 2019 e dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2019.

Contributi e dotazione finanziaria

Il contributo minimo è fissato in 3.000 euro (a fronte di spese complessive pari a 6.000 euro), mentre il contributo massimo sarà di 20.000 euro (a fronte di spese complessive pari a 40.000,00 euro). I promotori dell’iniziativa hanno destinato risorse pari a 894.924 euro con la facoltà di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti tramite appositi provvedimenti.

Termini di partecipazione

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 16 del 18 marzo 2019. Le imprese possono inviare la richiesta di contributo esclusivamente tramite il sito del Registro Imprese nella sezione Servizi e-gov, alla voce Contributi alle Imprese.