Piano industria 4.0, nasce a Bologna il primo Competence Centre

In Emilia-Romagna, precisamente a Bologna, arriva il primo Competence Centre del Piano industria 4.0, il Consorzio che raggruppa 57 attori tra università, centri di ricerca e imprese e che potrà contare su oltre 9 milioni di euro di finanziamenti ministeriali, a cui si aggiungono 15 milioni di euro di investimento dei partner privati. “Non è un caso che proprio qui, nella nostra regione, nasca il primo Competence Center del Piano industria 4.0 - ha commentato l’assessore all’Università, ricerca e lavoro, Patrizio Bianchi -. Parliamo di un Consorzio capace di raggruppare in un efficace partenariato pubblico-privato università, centri di ricerca e moltissime imprese, che ben rappresentano la connotazione fortemente innovativa del nostro territorio, improntata alla ricerca e allo sviluppo". La Regione ha sostenuto questo progetto attraverso Aster, "perché aggrega e mette a valore la ricca rete di competenze che l’Emilia-Romagna può offrire - ha concluso Bianchi -, dalla manifattura avanzata ai big data, dalla connettività all’automazione, all’industria 4.0. Bi-Rex potrà beneficiare di specifici spazi all’interno del Tecnopolo di Bologna, laddove sorgerà anche il Data Centre del Centro Meteo Europeo: una rete di competenze e infrastrutture che, unita ai Centri di supercalcolo e Big Data di Cineca e Istituto nazionale di fisica nucleare, proietterà e renderà ancor più competitiva l’Emilia-Romagna in Europa e nel mondo”.