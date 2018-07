Info Le nuove opportunità del Por Fesr per le imprese Promossi investimenti in green economy, innovazione e internazionalizzazione Tweet Tweet Quattro nuove opportunità a disposizione delle piccole e medie imprese e delle startup regionali grazie ai Fondi europei del Por Fesr 2014-2020 in diversi ambiti di intervento: green economy, innovazione hi-tech, promozione e sbarco sui mercati esteri. Fino al 2 agosto 2018 è aperto il Fondo Energia, strumento finanziario avviato nel 2017 che mette a disposizione 20 milioni di euro di credito agevolato alle imprese che puntano all’efficienza energetica. Apre il 2 luglio 2018 il Bando start up innovative, riservato alle nuove imprese che intendono avviare progetti imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico. La dotazione del bando è di oltre 2,3 milioni di euro, sotto forma di contributi a fondo perduto. Le domande si chiudono il 15 novembre 2018. Per quanto riguarda la promozione sui mercati esteri, sono due le misure in fase di avvio, che mettono a disposizione oltre 7,1 milioni di euro. La prima è rivolta ai consorzi per l’internazionalizzazione dell’Emilia-Romagna, composti da pmi industriali e artigiane. Le domande possono essere presentate fino al 23 luglio 2018. La seconda invece è mirata a incentivare la partecipazione a manifestazioni fieristiche all’estero delle singole imprese, che possono presentare domanda fino al 27 luglio 2018. “Con queste nuove opportunità intendiamo sostenere le imprese che puntano al green e ai mercati esteri, per uno sviluppo sostenibile e internazionale del nostro sistema produttivo - ha dichiarato l’assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi. Diamo al contempo sostegno alle nuove imprese nello sviluppare progetti ad alto contenuto tecnologico e innovativo e nel generare nuova occupazione, una componente essenziale in questo percorso di crescita”. Azioni sul documento Stampa