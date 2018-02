Info Lanciata la Business idea competition in raw materials 2018 Per partecipare occorre presentare la propria idea innovativa entro il 31 marzo 2018 Tweet Tweet La Business idea competition della EIT RawMaterials, il Partenariato europeo per l'innovazione delle materie prime, è alla ricerca di idee innovative provenienti da individui, gruppi di ricerca, imprenditori e startup nelle fasi iniziali della loro vita per sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi. Per partecipare occorre presentare la propria idea innovativa con un impatto nel settore delle materie prime entro il 31 marzo 2018. Maggiori informazioni sul sito di EmiliaRomagnaStartUp Azioni sul documento Stampa