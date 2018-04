Info ER.Rsi Innovatori Responsabili 2018, al via la quarta edizione Torna l’iniziativa regionale di valorizzazione dei progetti di responsabilità sociale. Domande fino al 20 settembre 2018 Tweet Tweet È giunto alla quarta edizione il premio ER.Rsi Innovatori responsabili, promosso dalla Regione Emilia-Romagna per valorizzare i progetti di imprese, associazioni di imprese ed enti locali coerenti con i 17 obiettivi globali previsti dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Le domande possono essere presentate dal 20 aprile fino al 20 settembre 2018. Possono partecipare start-up, imprese fino a 20 dipendenti, imprese fino a 250 dipendenti, imprese oltre 250 dipendenti, cooperative sociali, associazioni di Imprese e di rappresentanza senza scopo di lucro, enti locali e Camere di commercio.

L'iniziativa prevede l’assegnazione del Premio Innovatori responsabili ai primi tre classificati per ogni categoria fra tutti i progetti candidati, e un Premio GED – Gender Equality and Diversity Label assegnato alla migliore buona pratica relativa ad azioni positive per le pari opportunità. Quest’anno sono previsti anche due riconoscimenti speciali per le imprese impegnate a favorire lo sviluppo culturale e l’accesso dei giovani ad una occupazione di qualità. A tutti coloro che presenteranno una candidatura al Premio è data la possibilità di richiedere un contributo per ulteriori azioni da realizzare nel 2019. Si tratta di un'agevolazione a fondo perduto, nella misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro.

Gli interessati possono inviare alla Regione la propria candidatura con posta certificata all’indirizzo industriapmi@postacert.regione.emilia-romagna.it utilizzando i modelli disponibili sul sito della Regione alla pagina http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi. Per informazioni ci si può rivolgere allo Sportello Imprese dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00, telefonare al numero 848800258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario) o scrivere una e-mail all’indirizzo imprese@regione.emilia-romagna.it. Contenuti correlati Premio ER.Rsi 2018 - Innovatori responsabili Azioni sul documento Stampa