Editoria locale, bando per promuovere le assunzioni di personale giornalistico

La Regione a sostegno dell'editoria locale. Attraverso la delibera di Giunta n. 1293 del 2 agosto 2018 l'Emilia-Romagna stanzia contributi a fondo perduto con l'obiettivo di favorire le condizioni che garantiscano una informazione libera e plurale e scongiurare l'impoverimento del panorama dell'informazione locale salvaguardando i livelli occupazionali e contrastando la precarizzazione del lavoro giornalistico e dell'intera filiera tecnica di produzione dell'informazione. I contributi sono riconosciuti a fronte di nuove assunzioni di personale giornalistico iscritto all'albo di cui all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963 presso le unità locali delle imprese localizzate nel territorio dell'Emilia Romagna. Beneficiari Possono presentare la domanda le imprese dell'informazione con unità operativa in Emilia-Romagna, aventi qualsiasi forma giuridica che svolgono la propria attività in uno dei seguenti ambiti: emittenza televisiva digitale terrestre (DTT)

emittenza radiofonica con trasmissione di segnale con tecnologia analogica e digitale ovvero con tecnologie DAB/DAB+ o DRM/DRM+;

emittenza radio ed emittenza radio-televisiva via web, streaming/applicazione on demand su diverse piattaforme o con trasmissione di segnale con tecnologie satellitari

stampa quotidiana cartacea

testate giornalistiche online

agenzie di stampa quotidiana

agenzie di stampa quotidiana

stampa periodica regionale e locale Le domande Le domande di contributo dovranno essere trasmesse entro le ore 13 del giorno 14 settembre 2018 tramite posta elettronica certificata (Pec) a questo indirizzo.